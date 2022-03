Kessié al Barcellona: arriva la conferma del presidente!

Come annunciato negli scorsi giorni, Frank Kessié sarà un nuovo giocatore del Barcellona a partire dalla prossima stagione. L’ivoriano, che lascerà il Milan a parametro zero, ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto con il club blaugrana.

A confermare l’operazione – pur senza fare nomi – è stato lo stesso presidente del Barça, Joan Laporta, ai microfoni di RAC1:

Laporta Kessié Barcellona

“Abbiamo chiuso due acquisti. Potrebbe trattarsi di un difensore e di un centrocampista (Christensen e Kessié, ndr). Raphinha, invece, è un grande giocatore. Deco ha il suo lavoro e ci informa sui dettagli per non sbagliare, e in alcuni casi ci ha aiutato molto“.