Kessie-Barcellona, nella trattativa si inserisce Xavi!

La rivoluzione di Xavi al Barcellona continua. Dopo un ottimo mercato invernale, il suo Barça ha trovato continuità di rendimento e di risultati, e in estate potrebbero arrivare altri colpi. Su tutti Franck Kessie, ormai certo del suo addio al Milan.



Secondo il Mundo Deportivo, il tecnico dei catalani avrebbe contattato direttamente l’ivoriano per spiegargli il progetto che ha in mente e la sua voglia di poter contare su di lui.

Kessié Xavi Barcellona

Un gesto che ha fatto molto piacere a Kessie, che ritiene Xavi un allenatore di suo gradimento, considerando anche il progetto Barcellona entusiasmante.



Nonostante questo, nulla è dato per scontato. Anche perché il giocatore ha diverse opzioni sul tavolo e vuole scegliere bene.



Francesco Scanu