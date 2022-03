L’agente è sicuro: “Cambiaso è un Paolo Maldini!”

Dopo essersi messo in mostra quest’anno con la maglia del Genoa, Andrea Cambiaso ha attirato su di sé l’attenzione dei grandi club italiani.

L’esterno potrebbe lasciare i rossoblù in estate: in questi mesi è stato accostato più volte a Juventus, Inter e anche Milan. Del suo futuro ha parlato anche l’agente Giovanni Bia che, intervenuto a Radio Marte, scomoda un paragone molto importante:

Cambiaso Genoa Maldini

“Cambiaso è un Paolo Maldini: può giocare a destra o sinistra indipendentemente come terzino o quinto di centrocampo. È ambidestro e ha duttilità. So che è molto attenzionato, quindi credo che della nuova selezione (della Nazionale, ndr) lui ne debba far parte. Ha prospettive e qualità, l’Italia ha bisogno di giocatori così. Siamo andati a naturalizzare alcuni giocatori e non abbiamo grandissimi terzini al momento, per me sarà uno dei terzini titolari della Nazionale per i prossimi 10 anni“.

Sul suo futuro, l’agente ha aggiunto: “Vedremo a giugno cosa succederà. Giuntoli l’aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e andò all’Empoli. Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il club cosa è meglio per tutti. Lui è a scadenza 2023, vediamo cosa succede a fine anno. La proprietà è straniera, forse hanno visioni diverse da quelle che abbiamo noi, vedremo. Ora Cambiaso vuole salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo“.