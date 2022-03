Bennacer, Leao e non solo: la situazione rinnovi in casa Milan!

In Casa Milan, secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24, sono giornate calde per i rinnovi di contratto.

Tra i calciatori in trattativa sono presenti Bennacer, Leao e anche Kalulu, l’uomo decisivo nello scorso match di campionato.

Milan Rinnovi Kalulu

Per il rinnovo dell’algerino fino al 2026 si attende solamente l’ufficialità. Il portoghese sta trattando con il club, il prolungamento del suo contratto non è comunque in dubbio.

Il Milan poi vorrebbe premiare Kalulu con il rinnovo, vista l’ottima stagione che sta disputando il giovane difensore centrale. Per lui pronto un adattamento economico con scadenza fissata al 2026.

