Leao, che dichiarazione al Milan: “Non potevo rifiutare”

In America lo definirebbero MIP: Most Improved Player, giocatore più migliorato dell’anno. È senza dubbio una definizione che può stare affianco al nome di Rafael Leao, protagonista assoluto in questa stagione con la maglia del Milan primo in classifica.

Il calciatore portoghese, che tra l’altro proprio oggi pomeriggio ha ricevuto la convocazione di Fernando Santos per i play-off mondiali, circa un’ora fa ha pubblicato un reel su Instagram dove – brevemente – ha raccontato i motivi del suo passaggio in rossonero.

Leao Milan Maldini

“La società ha confessato il suo interesse. Quando poi ricevi la chiamata di Paolo Maldini non puoi rifiutare. È così che ho accettato questa nuova sfida”.

Pierfrancesco Vecchiotti