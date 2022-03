“Leao è il più difficile da marcare”, il difensore esalta l’attaccante del Milan!

Nicolò Casale ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com, nella quale ha ripercorso la sua carriera, già florida di esperienze nonostante la giovane età.

Il difensore dell’Hellas Verona ha parlato di anche delle candidate allo Scudetto, tra cui il Milan e, in particolare, di Rafael Leao, suo avversario in diverse occasioni.

Secondo il giovane italiano, il portoghese è il giocatore più difficile da marcare in Serie A, date le sue doti fisiche e atletiche.

Ecco le parole di Casale:

“Rafael Leao del Milan è il più difficile da marcare. Ha fisico ma ha un’esplosività nei primi metri che fa paura, mi ha impressionato a San Siro, più di ogni altro.

Chi vince lo Scudetto? Come rosa penso l’Inter, anche se è molto equilibrato. Il Milan è una grande squadra ma l’Inter ha qualcosa in più, anche se non vuol dir nulla: bastano due-tre gare che ti gira male e ti perdi”