Leao: “Con Ibra in campo devi farlo sempre”

Nei prossimi giorni verrà trasmessa un’intervista di Rafael Leao ai microfoni di DAZN.

Nelle ultime ore sono state riportate delle parole dette dal portoghese nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Il classe 1999 ha sottolineato l’importanza di avere in squadra un giocatore come lo svedese.

Queste le dichiarazioni di Leao:

“Quando sei in campo con Ibrahimovic devi dare sempre il massimo. In passato mi mancava continuità in campo, ma ora sono un giocatore diverso. Ibra è uno che va sempre ascoltato, mi dice che quando entro in campo devo prendere la palla e andare. Sentire la fiducia da parte dei compagni è davvero importante”.