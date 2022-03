L’ex Milan bacchetta Kessié: “Fossi in lui non lo farei!”

Giuseppe Pancaro, intervenuto a TMW Radio durante Stadio Aperto, si è espresso su vari temi legati al mondo Milan, tra cui: il match di Coppa Italia contro l’Inter, la sfida Scudetto contro il Napoli e la situazione sul rinnovo di Kessié. Queste le parole dell’ex rossonero:

Sul derby di Coppa Italia:

“Il Milan, secondo me, ha giocato meglio. L’Inter sta avendo un calo di condizione evidente. Adesso i nerazzurri hanno bisogno di ripartire, sennò le altre scappano”.

Su Kessié:

“A mio avviso Maldini e gli altri dirigenti sono da prendere da esempio. La verità è anche che il Milan non può permettersi di offrire stipendi troppo onerosi ai propri calciatori. Non giudico la volontà di Kessié di andare in un’altra squadra più competitiva ma, se fossi in lui, non andrei via da una realtà come quella rossonera”.

Sul match contro il Napoli:

“Vale tantissimo per entrambe le squadre. Oltre ai tre punti c’è da considerare anche l’aspetto psicologico, che in questo momento è un fattore molto importante. Il Milan sta facendo un lavoro straordinario e, insieme all’Atalanta, è da prendere come modello per la programmazione fatta sia sul mercato che sul campo con Pioli. Per questo motivo credo che i rossoneri partano leggermente in vantaggio, anche se il Napoli gioca in casa”.