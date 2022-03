Lobotka: “Sfida con Kessie? Non c’è solo lui. Loro sono forti”

Lobotka partirà titolare nell’undici titolare di Luciano Spalletti. Il centrocampista ha parlato così ai microfoni di DAZN:



SU FABIAN RUIZ – “Mi piace giocare con Fabian Ruiz, vuole giocare sempre il pallone. Tuttavia mi trovo bene anche con gli altri. Voglio giocare, divertirmi e far felice i tifosi.“



SULLA SFIDA CONTRO KESSIE – “Non sarà solo una sfida tra me e Franck Kessie. Ci sono anche gli altri giocatori. Loro sono una squadra molto forte. Noi lotteremo con tutte le nostre forze e vedremo come finirà.“

