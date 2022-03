Problemi per Maignan, non si allena con la Francia: l’infortunio

Il portiere del Milan Mike Maignan è impegnato in ritiro con la nazionale francese, in attesa di ritornare agli ordini di Pioli per la sfida di Serie A contro il Bologna che può dare un segnale fortissimo al campionato.

Il portiere francese però tiene con il fiato sospeso tutto l’ambiente rossonero, visto che oggi non ha svolto la regolare seduta di allenamento con il resto dei compagni.

L’estremo difensore, secondo quanto riportato da Le Parisienne, avrebbe accusato un dolore al tendine d’Achille. Sebbene sia un punto delicatissimo per ogni sportivo, le condizioni non destano particolari preoccupazioni al momento, ma seguiranno aggiornamenti.

Maignan Infortunio Nazionale

Sembrerebbe trattarsi di semplice precauzione, con i tifosi rossoneri e Stefano Pioli che possono tirare un sospiro di sollievo. Il transalpino è infatti uno dei protagonisti assoluti della stagione offerta fino ad ora dalla compagine meneghina.

Stefano Cori