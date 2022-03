Maignan protagonista sulla punizione di Kalulu: avete visto cosa ha fatto?

Il Milan esce vittorioso da San Siro conquistando 3 punti pesantissimi contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Il gol della vittoria è di Pierre Kalulu che si iscrive nel tabellino grazie ad un bel gol di mancino. Sulla rete che ha permesso al Milan di allungare sull’Inter c’è anche lo zampino.

Professionismo a livelli estremi



Mike @mmseize che sistema la nostra minibarriera a disturbo di Vicario salendo fino a centrocampo in occasione del gol



📸@MilanEye pic.twitter.com/LhSkVKcjEs — Simone Cristao (@SimoneCristao) March 12, 2022

Mike Maignan è infatti salito fino a centrocampo per dare indicazioni su una mini barriera per disturbare Vicario in occasione del gol del difensore del francese.

L’estremo difensore francese, oltre ad essere decisivo con le sue parate, è diventato fondamentale anche per le manovre offensive.

Anche Pioli ha parlato così di Maignan: “Così fanno le squadre che vogliono vincere le partite. C’è sempre la possibilità di aiutare i propri compagni. Mike è fatto così, è molto curioso, ogni giorno fa cento domande per capire i nostri schemi e i movimenti della squadra. Tutti i giocatori lontano dalla palla devono organizzare bene le posizioni. Questa caratteristica lui ce l’ha dentro.”.