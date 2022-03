Maldini sorride, in Bundesliga pronti a riscattare l’attaccante del Milan!

Jens Petter Hauge è vicino a lasciare il Milan a titolo definitivo. La sua cessione aveva diviso i tifosi che, nel suo unico anno in rossonero, avevano ammirato un giocatore interessante e con discreta personalità.



Ora in Germania, all’Eintracht Francoforte, sta disputando un’ottima stagione e la sua squadra è vicina all’obiettivo salvezza.

Hauge Milan Addio

Un obiettivo che fa sorridere anche il Milan. Infatti, come riporta Calciomercato.com, in estate i rossoneri avevano trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni più bonus fino a 12, che genererebbero circa 8 milioni di euro per il bilancio del Milan, favorendo così un’ottima plusvalenza.



Francesco Scanu