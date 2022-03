Milan interessato a due trequartisti della Serie A: uno è Malinovskyi!

Nonostante la vittoria ottenuta, il Milan nella partita con il Napoli ha dimostrato ancora una volta un limite importante della propria rosa: l’imprevedibilità sulla trequarti.

Il solo Brahim Diaz – in un periodo abbastanza buio – non basta, ragion per cui Maldini potrebbe intervenire sul mercato a giugno.

Negli ultimi giorni vi avevamo anticipato di un interessamento per Noa Lang del Club Brugge, ma l’olandese non è l’unico nome sulla lista.

Bajrami Milan Empoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche Ruslan Malinovskyi e Nedim Bajrami.

Entrambi militano in Serie A, rispettivamente nell’Atalanta e nell’Empoli, e conoscendo già il campionato italiano potrebbero partire avvantaggiati rispetto al giovane esterno del Brugge.