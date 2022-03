Marchegiani: “Napoli-Milan? Vedo favorita una squadra”

Tutto il mondo calcistico italiano è in fibrillazione per il match di questa sera tra Napoli e Milan. Una partita che dirà tanto sulle possibilità delle due contendenti di aggiudicarsi lo scudetto ed avere la meglio nella lotta che comprende anche l’Inter.

Negli studi di Sky Sport è intervenuto, per parlare della partita, Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo. Queste le sue parole:

“Sarà una bella partita, aperta, perché entrambe le squadre giocano bene ed hanno buona tecnica. Sono tante le caratteristiche che possono sfruttare per avere la meglio sull’avversario, anche le giocate individuali potrebbero fare la differenza”.

“La favorita? In questo momento vedo il Napoli leggermente avanti, per me i partenopei hanno qualche chance in più”.

