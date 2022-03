Mazzarri recrimina: “Cazzotto in testa di Maignan su Lovato, il VAR che ci sta a fare?”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore rossoblù Walter Mazzarri ha commentato la partita della Sardegna Arena protestando per un calcio di rigore non fischiato su un presunto fallo di Maignan su Lovato:

“Cosa è successo a Maignan a fine partita? Non ho visto niente, a fine partita ero arrabbiato con l’arbitro, sono tornato dentro e ho sfondato tre porte. Sono soddisfatto della mia squadra, non meritavamo di perdere. È stata una partita aperta ma il Cagliari ha fatto una partita alla pari, non abbiamo avuto tanta fortuna”

Cagliari Milan

“Maignan ha dato un cazzotto in testa a Lovato su un’uscita, era calcio di rigore: il VAR che ci sta a fare? Lovato non si diverte a stare a terra. Non dobbiamo guardare le altre squadre, dobbiamo fare punti. Sono stati bravi loro a fare gol, noi abbiamo preso una traversa e non ci siamo riusciti. Con quel rigore eravamo 1-1 e avremmo portato a casa dei punti”

Sulla lotta salvezza Mazzarri ha aggiunto: “Il nostro girone di ritorno parla da solo, abbiamo sbagliato la partita contro lo Spezia ma oggi meritavamo il pareggio. Quota salvezza? Non si sa, oggi è difficilissimo stabilirlo“.