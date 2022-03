Calciomercato Milan, altro che Scamacca: occhi sull’altro gioiello del Sassuolo

Il Milan, non è un mistero, per la prossima stagione mira a rinforzare il reparto offensivo: una punta centrale ed un trequartista sono gli obiettivi principali.

Mercato Milan Traoré

Gli occhi di Maldini e Massara sono puntati, per quanto riguarda la trequarti, su Nedim Bajrami. Ma non solo. La dirigenza rossonera, come confermato da Carlo Laudisa in un’intervista pubblicata sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, segue con attenzione anche Hamed Junior Traoré.

Il centrocampista classe 2000 del Sassuolo piace, e non poco, al Diavolo. Queste le parole di Laudisa a riguardo:

“Il calciatore ivoriano, che sta facendo bene col Sassuolo, ha il contratto in scadenza nel 2024. Gli emiliani lo prelevarono dall’Empoli per circa 18 milioni di euro, quindi Giovanni Carnevali chiederà per lui una cifra importante. Ancor di più se pensiamo che sul giocatore è forte anche l’interesse di alcuni club di Premier League“.

Pierfrancesco Vecchiotti