Mercato Milan, Maldini tenta l’anticipo su Inter e Juve per il talento del Bologna

Dalla Spagna, più precisamente dal network Fichajes.net, arriva la notizia secondo cui Milan, Inter e Juve si starebbero dando battaglia per Mattias Svanberg: il centrocampista del Bologna, col contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe liberarsi per una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Sul classe 1999 sono vigili anche gli occhi del Tottenham e delle due di Manchester. Secondo Fichajes.net, dunque, il centrocampista svedese è destinato a trasferirsi in un top club europeo. Al Bologna sarebbero arrivate le prime avvisaglie già nell’appena trascorsa finestra di mercato invernale.

Pierfrancesco Vecchiotti