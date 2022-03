Calciomercato Milan, cercasi bomber: spunta l’ipotesi dalla Serie A!

Nonostante le ultime prove maiuscole di Olivier Giroud, il Milan continua la ricerca ad un altro attaccante da affiancare al bomber transalpino e Zlatan Ibrahimovic.

Il solo Marko Lazetic non basta, dunque Maldini potrebbe decidere di pescare da un club di Serie A, precisamente dal Napoli: stiamo parlando di Dries Mertens.

Mertens Napoli Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la dirigenza non sarebbe interessata soltanto a Belotti, ma anche al belga che a giugno andrà in scadenza con i partenopei.

La società starebbe pensando di tentare l’affondo anche per le basse richieste economiche dell’ex attaccante del PSV – circa 4 milioni di euro annui – e come se non bastasse, Pioli lo stima molto.