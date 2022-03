Milan, brutto infortunio per Renato Sanches: i dettagli

Non arrivano buone notizie in chiave calciomercato per i rossoneri. L’obbiettivo numero uno per il centrocampo Renato Sanches, infatti, è stato costretto ad uscire al ventesimo minuto di Lille-St. Etienne, match valido per la 28esima giornata di Ligue 1, a causa di un serio infortunio muscolare.

Il portoghese, uscito sulle proprie gambe, è apparso particolarmente dolorante ed è rientrato negli spogliatoi in lacrime, come sottolineato in telecronaca, e zoppicando vistosamente. Al suo posto è entrato il centrocampista belga, classe 2001, Amadou Onana.