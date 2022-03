Milan, via Ballo-Touré: il suo sostituto arriva dalla Serie A!

Il Milan pensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Uno dei nomi sulla lista dei partenti è sicuramente quello di Ballo-Touré. La sua prima stagione in rossonero è stata fin qui piuttosto altalenante: il terzino non ha convinto né il Milan né tantomeno Pioli, e proprio per questo motivo la società sembrerebbe intenzionata a separarsi dal giocatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza avrebbe già individuato il possibile sostituto di Ballo-Touré: si tratta di Fabiano Parisi. Il terzino dell’Empoli è stato uno dei migliori per continuità di rendimento e incisività nella formazione di Andreazzoli e la squadra toscana potrebbe dare il via libera alla sua cessione per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Nonostante la giovane età, Parisi conosce già molto bene il campionato italiano e diventerebbe la prima alternativa di Theo Hernandez sulla corsia mancina.

SANTO ROMEO