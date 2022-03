Milan, parla Capello: ”Ogni partita decisiva, i rossoneri non devono commettere un errore!”

Sul Milan in corsa per lo scudetto si é espresso Fabio Capello, ex allenatore proprio dei rossoneri e attuale opinionista a Sky.

Di seguito alcune dichiarazioni dell’ex tecnico ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

– Consigli al Milan su come mantenere la testa della classifica?

‘‘Mettere la solita allegria ma anche qualcosa in più. Mancano poche partite e ogni squadra é pronta ad approfittare dell’errore dell’altra. Quindi massima attenzione e concentrazione essendo che ogni punto può essere determinante”.

– Differenze tra il Milan capace di imporsi contro il Napoli e quello andato in sofferenza contro la Salernitana?

‘‘Per me é tutta una questione di testa. Magari involontariamente ti rilassi e concedi di più agli avversari, la prima volta il portiere può salvarti ma magari la seconda volta no. Ci sono giocatori capaci di punirti anche in squadre piccole”.

– I giovani del Milan hanno imparato la lezione?

”Li ho visti maturati, soprattutto Kalulu e Tonali. Adesso devono dimostrare questa maturità anche nel gran finale”.

Tonali Milan crescita

– Tonali é quello che é cresciuto di più?

‘‘Avrebbe avuto spazio anche nel grande Milan. Ha personalità, forza e qualità, sa essere anche intelligente in campo e forte a livello difensivo. Vede il gioco e muove la palla con velocità”.

– Quale capacità è giusta da sottolineare in Pioli?

”Ha saputo far crescere i suoi giocatori, il suo grande merito é quello di sapersi far seguire dai calciatori, tutti si fidano di lui”.

– Il suo Milan oggi é favorito per lo scudetto?

‘‘Mancano poche partite e ognuna può essere quella decisiva. Il Milan non deve commettere l’errore di abbassare la concentrazione anche perché anche la Juve é rientrata”

Pietro Inferrera