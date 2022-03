Milan, svelato quanto vale vincere la Serie A: cifra pazzesca per lo scudetto

Il primo semestre dell’esercizio di bilancio del Milan, ha evidenziato dei dati positivi per il club rossonero. I ricavi sono aumentati del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complice di questo risultato la partecipazione alla Champions League 2021/2022.

Milan Serie A Scudetto

Nella giornata di oggi, La Gazzetta dello Sport, ha analizzato l’incasso della squadra che conquisterà lo scudetto. Trofeo per il quale il Milan di Stefano Pioli è in piena corsa.

L’eventuale trionfo in Serie A porterebbe i meneghini ad incassare una cifra vicina agli 8 milioni di euro, più i 3 milioni per la qualificazione alla Supercoppa Italiana. Inoltre, a questi, va aggiunta la somma guadagnata per il piazzamento in Champions League.

