Milan-Empoli, la probabile formazione: la scelta di Pioli sul trequartista

Vigilia importante in casa Milan in vista del delicato match contro l’Empoli, che andrà in scena domani sera a San Siro alle 20:45.

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli. In difesa, davanti a Maignan, ci sarà Florenzi sulla sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez. Soltanto panchina, invece, per Romagnoli, reduce da un infortunio. Al suo posto ci sarà Pierre Kalulu.

Milan-Empoli, probabile formazione, Pioli

Nessun dubbio anche a centrocampo, dove il tecnico rossonero è pronto a riconfermare Kessiè sulla trequarti, con Bennacer e Tonali alle sue spalle. Sulle fasce spazio a Messias e Leao a supporto di Giroud, con Ibra pronto a subentrare a partita in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.