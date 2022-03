Milan-Empoli: possibile novità nell’undici titolare!

Novità ma allo stesso situazione da monitorare in casa Milan in vista della sfida contro l’Empoli. Molti giocatori in dubbio ma anche qualche possibile recupero.

Tra i rientranti dovrebbe esserci Romagnoli insieme a Giroud, quest’ultimo uscito dolorante contro il Napoli.

Secondo la Gazzetta dello Sport il francese ha lavorato in palestra ma sarà regolarmente a disposizione contro l’Empoli.

Milan Empoli Infortuni

La vera novità però è rappresentata dalla possibile titolarità di Florenzi sulla fascia sinistra causa squalifica di Theo Hernandez per diffida. L’ex Roma ha dunque l’arduo compito di sostituire una vera e propria colonna come Theo.

A centrocampo invece si va verso la conferma di Tonali insieme a Bennacer e Kessiè.

Pietro Inferrera