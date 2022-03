Ultime notizie Milan, l’ha fatto oggi Ibrahimovic!

Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla delusione maturata ieri sera nel match tra Svezia e Polonia, ha fatto rientro a Milanello nella giornata di oggi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centravanti ha svolto subito allenamento in palestra. Lo svedese proverà a tornare nel migliore dei modi in vista della gara tra Milan e Bologna. Partita in programma lunedì alle ore 20:45.

Ibrahimovic Milan allenamento

Gli altri calciatori che sono scesi in campo con le proprie Nazionali nella scorsa serata, rientreranno a Milano direttamente domani.

Stefano Cori