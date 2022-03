Milan-Inter: Stadio fuori città? Interviene il governatore Fontana

La questione Stadio per Milan ed Inter è, ormai da diverso tempo, all’ordine del giorno. Una delle ultime ipotesi sarebbe quella di un impianto al di fuori della città.

In merito a questo è intervenuto, ai microfoni di Radio Lombardia, il presidente della Regione Attilio Fontana.

Queste le parole del governatore:

“Io sono favorevole all’idea che lo stadio dei due club rimanga a Milano. Per la città è un punto importante per la città poter avere lo stadio e spero che l’ipotesi dello spostamento dell’impianto fuori dal capoluogo non sia una notizia vera. Inoltre spero ci sia la volontà di proseguire nel dialogo“.