Milan, occhi puntati sul difensore della Serie A: sarà derby con l’Inter!

Maldini continua a monitorare diverse situazioni sul mercato per rinforzare un reparto difensivo che, molto probabilmente, a giugno potrebbe essere orfano anche di Alessio Romagnoli.

Oltre ai noti Bremer e Botman, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche un giovane difensore italiano dell’Empoli: si tratta di Mattia Viti.

Il difensore classe 2002, tuttavia, non è seguito soltanto dal Milan: anche Atalanta e Inter avrebbero individuato in lui un possibile prodigio da far crescere attentamente.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com l’offerta da superare è quella di 15 milioni da parte dei bergamaschi.

Gli orobici, infatti, si sarebbero fatti già avanti per portarsi a casa Viti, ma l’offerta è stata prontamente rispedita al mittente.

L’idea del club toscano sarebbe quella di resistere agli assalti delle big per lanciare il giovane difensore da titolare nella prossima stagione, ma la situazione potrebbe evolversi.