Vittoria importantissima del Milan sul campo del Napoli. I rossoneri hanno portato meritatamente a casa i tre punti. Sulla lotta scudetto, però, sono arrivate le parole del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello.

Milan, parole Criscitiello

“Il Milan ha vinto meritatamente, se i rossoneri perdono punti con le piccole, il Napoli li perde con le grandi. Gli azzurri non possono vincere lo scudetto, nell’anno in cui vinsero uno dei due scudetti, il Napoli vinse 16 partite su 17 in casa”.

“Abbiamo un livello bassissimo dalla A alle categorie inferiori. Dopo anni, quest’anno, forse si salva la serie B che ha 3-4 squadre sopra la media della categoria e l’equilibrio aiuta tutti. Pensare che a metà marzo Allegri sia tornato in corsa per lo scudetto fa riflettere seriamente. L’equilibrio che c’è in serie A, invece, è un pessimo segnale per il campionato“.