Sfuma l’obiettivo del Milan, ufficiale il suo trasferimento al Francoforte

Sfuma un obiettivo del Milan, Kolo Muani sarà un giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Il calciatore da tempo osservato dal Milan andrà in Bundesliga a partire dalla prossima stagione, attualmente l’africano rimmarà in Ligue 1 per concludere il campionato con il Nantes.

Muani Milan Eintracht

L’attaccante dunque lascia il Nantes e dal primo luglio inizierà la sua nuova avventura firmando un contratto fino al 2027 con il club tedesco.

L’Eintracht Francoforte attraverso un comunicato sui propri canali social ha ufficializzato pochi minuti fa l’affare.

✍️ Kolo Muani kommt an den Main!



Randal Kolo Muani stürmt ab Sommer als Adlerträger.

Der Angreifer wechselt vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2027 🤩🙌#SGE #KoloMuani2027 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 4, 2022

Piero Inferrera