Calciomercato Milan, piace l’esterno della Real Sociedad: è duello con il Napoli!

Con la partenza di Lorenzo Insigne destinazione Toronto, il Napoli è chiamato a sostituire il suo capitano al meglio per la prossima stagione.

I nomi circolati in queste settimane sono diversi, ma quello più insistente è sicuramente quello di Adnan Januzaj. esterno di proprietà della Real Sociedad.

Secondo quanto riportato da As però, il club partenopeo non è l’unico ad essere interessato al belga: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan.

Januzaj Milan Napoli

Il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare con gli spagnoli, e a giugno si libererà a parametro zero dal suo attuale club.

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per il Milan che dovrà riuscire a sovrastare le avance degli altri club in corsa.