Milan solido, Napoli sorpreso: i rossoneri si prendono la vetta meritatamente

Questa vittoria del Milan al Maradona dimostra sempre di più quanto sia cresciuto il club rossonero negli ultimi anni. La mentalità data da Pioli e dai senatori a questa squadra è una di quelle vincenti. Il Milan, ieri, ha fatto una gara da grande squadra contro un avversario forte che si giocava tanto.

La partita dei rossoneri è stata molto solida, soprattutto in fase difensiva. Kalulu e Tomori hanno tenuto alla grande Osimhen, il centrocampo ha aiutato molto i due centrali infatti si sono dovuti occupare principalmente dell’attaccante nigeriano.

Kessie ha dato sicurezza e intensità al reparto e insieme a Bennacer e Tonali hanno fatto decisamente faticare Zielinski, Ruiz e Lobotka in impostazione. Infine, le solite (poche) buone parate di Maignan che con la sua sicurezza ha messo in ghiaccio il match.

Il Napoli, grazie all’ottimo lavoro a livello tattico del Milan, ha faticato soprattutto in fase offensiva e si è trovato sorpreso, non sapendo come reagire. Tre punti scudetto? Forse, ma quel che è certo è che il Milan sta tornando grande.