Milan, nessuno come te in Europa: il dato

Il Milan, dopo un periodo positivo con il primato sempre più saldo, si appresta a ricaricare le pile durante questa sosta, per poi dare tutto nel rush finale.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione su un dato molto importante riguardante il monte ingaggi dei rossoneri.

La squadra di Pioli si ritrova ad avere il monte ingaggi più basso tra le big di Serie A e il più basso tra le capoliste dei cinque principali campionati continentali.

Milan

In Serie A nessuno spende meno dei rossoneri per gli ingaggi dei giocatori: la rosa del Napoli registra un bilancio 110 milioni, quella dell’Inter si aggira sui 130 milioni, mentre la Juventus stacca tutti con 172 milioni lordi all’anno per i suoi giocatori.

All’estero, invece, considerando le “prime” in classifica tra Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, non c’è partita. Si va dai 192 milioni di monte ingaggi del Bayern capolista ai 470 del Psg. In mezzo ci sono il Manchester City, spesa annua di 258 milioni e il Real Madrid, 401 milioni di

monte stipendi lordo.

Dunque, questo Milan che vola altissimo in SerieA è un caso unico nel panorama delle big di casa nostra e d’Europa. Pioli e i suoi uomini stanno dimostrando che vincere è possibile anche senza

fare follie.