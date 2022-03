Milan, Pioli suona la carica: “Vogliamo farlo per i nostri tifosi!”

Stefano Pioli, intervistato dalla testata araba Gulf News, ha parlato del suo periodo al Milan, del momento dei rossoneri e dei programmi per il futuro. Queste le sue parole:

Sulla forza del Milan:

“Penso che questa squadra abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio obiettivo attuale: raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo. Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori”.

Sul rapporto con Maldini:

“Quotidianamente ho la fortuna di dialogare con lui, è un punto di riferimento indispensabile. Ho sempre detto di aver avuto la fortuna di allenare un grande gruppo, giocatori che incarnano perfettamente i valori di questo club. Insieme, stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia”.

Sul suo rinnovo:

“Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa”.

Sui tifosi:

“Il nostro obiettivo è renderli felici, questo è il motivo per cui giochiamo. Abbiamo la fortuna di avere tifosi straordinari e non smetteremo mai di ringraziarli perché la loro passione è sempre stata contagiosa”.

Sulla parentesi in Champions League:

“Abbiamo imparato molto, ma soprattutto siamo consapevoli di dover fare di più perché l’asticella è molto alta. Si tratta di dettagli in Champions League. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze vitali”.