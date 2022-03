Ultime di calciomercato, decisione del Milan sul futuro di Pobega

Le ultime di calciomercato in vista della sessione del Milan.

La decisione su Pobega

Il Milan sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e allo stesso tempo continua a monitorare i giocatori di sua proprietà in prestito in altre squadre.

Tra tutti, Pobega e Colombo sono gli osservati principali e come riporta Tuttosport sono entrambi attesi per un ritorno a Milanello questa estate, ma con due probabili esiti diversi.

Milan Pobega Colombo

Nonostante l’ottima stagione alla Spal, infatti, Lorenzo Colombo potrebbe rimanere a Milanello solo di passaggio per poter poi essere girato in un altro club per continuare a fare esperienza.

Diverso invece il discorso che riguarda Tommaso Pobega che sembra aver convinto la dirigenza del Milan e che ha più possibilità di restare in rossonero dalla prossima stagione, malgrado gli sforzi del Torino per tenerlo in maglia granata.