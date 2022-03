Calciomercato Milan, Maldini prova il doppio colpo dal Real Madrid!

In mattinata vi avevamo anticipato di un incontro che ci sarà tra Maldini e la dirigenza del Real Madrid per trattare del riscatto di Brahim Diaz.

Secondo quanto riportato da As però, la trattativa per il trequartista spagnolo non sarà l’unica chiave dell’incontro tra le società.

Hazard Jovic Milan

Il quotidiano spagnolo, infatti, ha annunciato che nel possibile summit Maldini potrebbe chiedere informazioni riguardo le situazioni di Eden Hazard e Luka Jovic.

Entrambi sono ai margini del progetto di Carlo Ancelotti, e una loro cessione in estate appare piuttosto scontata.