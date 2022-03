Il Milan valuta il riscatto di Florenzi: le ultime

Dopo un inizio un po’ in salita Alessandro Florenzi ha dimostrato chiaramente che al Milan lui può starci eccome. Nell’ultima partita contro l’Inter il laterale si è reso protagonista di un’ottima prestazione prima di lasciare il posto a Davide Calabria negli ultimi minuti di gara.

Florenzi è arrivato a Milano in prestito con un diritto di riscato fissato a 4,5 milioni di euro che andrebbero pagati alla Roma, proprietaria del cartellino. Secondo Gazzetta.it, è sempre più probabile che i rossoneri decidano di riscattare il difensore azzurro.

Florenzi Milan Riscatto

Oltre alla buone prestazioni fornite, alla base ci sarebbe l’esperienza che garantisce Florenzi, anche in campo internazionale. Il classe ’91 ha all’attivo più di 50 presenze nelle coppe intercontinentali collezionate tra Roma, Valencia, PSG e Milan.

Florenzi ha anche un valore importante nel gruppo. Nello spogliatoio è già uno dei senatori, specie per l’età, molto sopra alla media rispetto allo standard voluto dalla dirigenza. Per tutte queste ragioni il riscatto sembra sempre un’opzione più percorribile. Si vedrà poi al termine della stagione in corso la decisione finale del Milan.