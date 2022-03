Sacchi a sorpresa: l’ha detto sulla lotta scudetto!

Il Milan di Stefano Pioli si è preso la vetta della classifica grazie alla vittoria casalinga sull’Empoli per 1-0 ed ha sfruttato al meglio il passo falso dell’Inter sul campo del Torino.

I rossoneri, già durante lo scorso campionato, hanno lottato per le prime posizioni: ma mai come quest’anno, il Diavolo può puntare al tricolore.

Sulle possibilità di vittoria dello scudetto da parte del Milan, si è espresso uno storico allenatore rossonero: Arrigo Sacchi.

Intervenuto su Gazzetta.it, l’ex tecnico ha parlato della lotta al vertice in Serie A.

Queste, nello specifico, le sue parole:

“Scudetto Milan sarebbe un capolavoro, mi piace come gioca. Non è la più forte, ma quella che gioca meglio. Con l’Empoli partita non da Milan. Ci sono squadre con valori individuali maggiori.“