L’ex Inter sicuro: “Il Milan vincerà lo scudetto!”

Mancano poche giornate al termine del campionato e la lotta per lo scudetto si sta facendo sempre più intensa. Domenica ci saranno Juve-Inter e Atalanta-Napoli, dunque per il Milan potrebbe essere un’occasione ghiotta per staccare qualche pretendente. A tal proposito sono arrivate le parole di Hernan Crespo alla Gazzetta dello Sport.

Milan scudetto Crespo

“Per quello che sta dicendo il campionato in questo momento, il Milan è il grande favorito e alla fine riuscirà a portarsi a casa lo scudetto. Il motivo è semplice: oggi la squadra di Pioli è quella che gioca meglio a calcio delle big. Inoltre ha un grandissimo vantaggio: la testa è libera, la pressione in questo momento è tutta sulle rivali”. “Gli uomini dello scudetto saranno Ibrahimovic e Giroud, con i loro gol saranno fondamentali i due ‘vecchi’, quelli abituati a giocare per vincere. Saranno loro a trascinare i compagni, che comunque hanno dimostrato durante tutta la stagione di aver acquisito la mentalità vincente che fa la differenza”.