Nainggolan è sicuro: “Scudetto? È tornato in panchina per vincere”

Radja Nainggolan è tornato a parlare della Serie A. Intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il centrocampista belga ex Roma e Inter ha detto la sua sulla lotta scudetto, quest’anno più viva e accesa che mai:

“Penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto, ha una rosa più forte delle altre, ma occhio al Milan e anche alla Juventus che ha ritrovato continuità di risultati e a fare vittorie brutte come quando vinceva i campionati. Sarà una lotta molto aperta fino alla fine. Ero convinto, dopo le prime 10 giornate, che il Napoli avrebbe vinto facilmente lo scudetto per come giocava. Poi è arrivato un calo e ora è in tutto in discussione: deve lavorare come se non dovesse vincere nulla, così può lavorare al meglio. Spalletti è un vincitore nato, ha sempre giocato per vincere. Lui lavora per quello, altrimenti che ci va a fare in una squadra forte?“.