Napoli, anno giusto per lo scudetto? Giuntoli l’ha detto in diretta!

SU SPALLETTI – “Noi abbiamo la stessa idea con Luciano. Se dice che abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere siamo tutti d’accordo. Quella col Milan è una partita importante per i nostri tifosi e per il nostro club. Speriamo di fare una grande partita.“



SULL’ANNO GIUSTO – “E’ presto per dirlo. Ci sono ancora tante partite. Noi dobbiamo stare coi piedi per terra e ricordare che ci sono 11 finali da giocare e quella di oggi è una finale.”



SUI SINGOLI – “Nel calcio ci vuole pazienza. I giocatori sono giovani e bisogna aspettarli. Se prima eravamo sicuri del loro valore adesso lo siamo ancora di più.“



SULL’IMPORTANZA DELLA PARTITA – “E’ importante…“

