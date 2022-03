Napoli-Milan, attenzione ai cartellini: cinque giocatori a rischio squalifica!

Si avvicina il momento di Napoli-Milan, big match della 28esima giornata di Serie A. Partita che potrebbe essere decisiva nella corsa allo scudetto, visto e considerato il fatto che rossoneri e partenopei – con una vittoria – tornerebbero al primo posto in classifica (in attesa del recupero di Bologna-Inter).

Il campionato, però, non finisce questa sera: la prossima giornata vedrà il Milan di fronte all’Empoli e il Napoli impegnato sul campo del Verona, rivelazione del nostro campionato.

Napoli Milan diffidati

Per questo nella sfida tra Napoli e Milan sarà da tenere d’occhio anche il dato riguardante i cartellini gialli. Sono cinque i diffidati: Anguissa e Demme tra le fila degli azzurri, Brahim Diaz, Theo Hernandez e Romagnoli per quanto riguarda i rossoneri (il centrale non rischia perché indisponibile). Pioli e Spalletti incrociano le dita.

Pierfrancesco Vecchiotti