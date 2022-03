Napoli-Milan, frecciatina di Spalletti: “Lo hanno fatto domenica”

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, è tornato a parlare della sfida persa contro il Milan e della lotta scudetto. Le parole:

SULLA GRA CONTRO IL MILAN – “Il Milan ci ha tolto certezze? La partita di domenica scorsa l’ho rivista più volte, ci trovo che il Milan lotterà per lo Scudetto fino in fondo ed è venuto a giocarsi la partita cercando di limitare il Napoli più che venire a vincere la partita. Non ci hanno tolto nessuna sicurezza. Specialmente all’inizio abbiamo fatto bene, poi siamo stati condizionati dal gol, la reazione non è stata di quelle massime che potevamo avere. Il Verona è una squadra allenata molto bene, ha grande qualità nel gioco e nel portare palla, attaccano bene la profondità, dobbiamo dimostrare che possiamo batterci anche con le armi che non abbiamo dentro le nostre caratteristiche”.

Napoli-Milan

SULLO SCUDETTO – “Noi siamo in una situazione di classifica bella e complicata allo stesso tempo, nella quale se non ci sentiamo a nostro agio vuol dire che non siamo all’altezza dei discorsi fatti all’inizio. Non abbiamo portato a casa un risultato, ma altri li abbiamo fatti. Ma le qualità per stare in quel condominio ci sono tutte. I calciatori hanno dimostrato qualità calcistiche e di personalità”.