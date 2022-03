Napoli-Milan, Pioli ha un dubbio a centrocampo!

In vista di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha un dubbio a centrocampo.

Il tecnico rossonero vuole scegliere con cura gli uomini più in palla che scenderanno in campo per una sfida cosí delicata che potrebbe valere lo scudetto.

Secondo Tuttosport è più che mai vivo il ballottaggio sulla trequarti tra Kessiè e Diaz.

Kessiè Pioli Milan

Il giocatore africano però sembra il favorito per schierarsi dietro la punta che con ogni probabilità sarà Olivier Giroud

Completeranno l’attacco Messias o Saelemaekers a destra e Leao a sinistra.

Piero Inferrera