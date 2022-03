Napoli-Milan, probabili formazioni: le scelte di Pioli e Spalletti

Il big match tra Napoli e Milan si avvicina: domani sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona, azzurri e rossoneri si sfideranno per il primo posto in classifica. Entrambe le squadre avranno voglia di rispondere all’Inter, attualmente in vetta alla classifica grazie alla vittoria contro la Salernitana di venerdì. I due tecnici Luciano Spalletti e Stefano Pioli hanno ancora qualche dubbio di formazione, ma scenderanno in campo con gli uomini più in forma.

Stefano Pioli

Probabili formazioni Napoli-Milan

Mister Stefano Pioli dovrà fare a meno di Romagnoli, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro l’Inter, ma può contare sul recupero di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si è allenato in gruppo e partirà con la squadra, iniziando dalla panchina. L’unico dubbio di formazione sembra essere sulla fascia destra: ballottaggio aperto tra Saelemaekers e Messias, con il primo in leggerissimo vantaggio. Per il resto della formazione, le scelte sono delineate: in porta ci sarà Maignan, con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo a comporre la linea difensiva; in mediana ci saranno Tonali e Bennacer, mentre Kessié agirà sulla trequarti; le altre due maglie sono di Leao e Giroud, gli uomini chiave di questa squadra.

Luciano Spalletti può tornare a sorridere: recuperati Frank Anguissa e Hirving Lozano per la gara di domani, ma i due dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Il 4-2-3-1 dell’ex tecnico dell’Inter sarà composto da Ospina in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Lobotka (in vantaggio su Anguissa) e Fabian Ruiz in mediana, Insigne, Zielinski ePolitano sulla trequarti e Osimhen nel ruolo di terminale offensivo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Thao; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud