“Non è finita. Non c’è una squadra più forte, nemmeno il Milan”: parola del giornalista

L’ultima giornata di campionato ha visto i trionfi di Milan, Napoli e Juve e lo stop dell’Inter contro il Torino.

I rossoneri, adesso, sono padroni del loro destino e ogni partita, da qui alla fine, sarà una finale.

Mario Sconcerti, tramite il suo solito appuntamento Un cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com, ha parlato del campionato in corso e della sfida scudetto.

Milan

Il noto giornalista, nonostante il primato dei rossoneri, non crede siano i più forti e dice: “Dopo quasi quattro mesi il campionato cambia idea, adesso tocca all’Inter comunque inseguire. Ma non è finita, non c’è una squadra più forte delle altre. Nemmeno il Milan”.