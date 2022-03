Non solo Origi, il Milan ci proverà per un attaccante della Serie A!

Nonostante le voci degli ultimi giorni che hanno raccontato come Origi potrebbe essere il nuovo attaccante del Milan dalla prossima stagione, non si spengono quelle inerenti all’interesse dei rossoneri per Gianluca Scamacca.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club di via Aldo Rossi si è mosso con il Sassuolo per centravanti classe 99′.

Scamacca

Su di lui c’è la concorrenza forte dell’Inter, che ha giocato d’anticipo per assicurarsi la punta, ma i nerazzurri devono prima vendere e l’operazione sembra dunque essere in stand-by.

A prescindere dal discorso Origi, Maldini e Massara potrebbero tentare l’assalto per Scamacca, autore di una super stagione fin qui.