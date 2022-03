Non solo Renato Sanches, Maldini ha una lunga lista in Francia: i nomi

La dirigenza rossonera è già al lavoro per la prossima stagione, non solo Botman e Renato Sanches, Maldini ha una lunga lista proveniente dalla Francia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport per la difesa ci sono due nomi: Esteve del Montpellier e Sow del Saint-Etienne. Entrambi sono ottimi prospetti classe 2002, i due profili erano già stati sondati durante il mercato di gennaio ma Maldini alla fine ha deciso di dare fiducia a Kalulu.

Seko Fofana, RC Lens



A centrocampo, data la partenza di Kessie, è necessario sistemare il reparto. Uno dei nomi sulla lista è quello di Seko Fofana, ex Udinese oggi in forza al Lens. L’ivoriano non è mai uscito dai radar rossoneri dai tempi della sua avventura in Serie A.

In attacco è forte il nome di Hugo Ekitike, classe 2002 del Reims, autore di nove reti e tre assist in ventuno presenze quest’anno.

