Novità Ibrahimovic, c’è la notizia sullo svedese per la sfida con il Napoli

Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box dallo scorso 23 gennaio, quando è uscito dal campo durante la gara con la Juventus. Lo svedese sta recuperando dall’infiammazione al tendine d’achille ed oggi ha svolta lavoro personalizzato in campo, come riporta Gianlucadimarzio.com.

Zlatan Ibrahimovic of AC Milan

Nelle prossime ore lo staff medico del Milan valuterà le condizioni e le sensazioni dello svedese per capire se esistono spiragli per una convocazione in extremis con il Napoli.

In ogni caso in attacco giocherà Giroud titolare. Nel caso in cui Zlatan dovesse recuperare andrebbe al massimo in panchina.

Simone Borghi