Novità Milan, confermato Florenzi: spuntano le cifre del riscatto

Alessandro Florenzi sarà, con tutta probabilità, un giocatore del Milan a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le prestazioni e il ruolo importante nello spogliatoio hanno convinto i dirigenti rossoneri a esercitare il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni con la Roma.

Florenzi Riscatto Milan

La sua duttilità è un’arma in più per Stefano Pioli, che lo ha utilizzato in diversi ruoli nel corso di questa stagione: terzino destro e sinistro ed esterno alto. Il tutto condito anche da un gol, su punizione contro l’Empoli.

Un altro fattore in favore di ‘Spizzi‘ è il fatto di essere italiano, utile per le liste del futuro, visto anche il sempre più certo addio di Romagnoli.

Francesco Scanu