Novità Milan, notizia sul rinnovo di Romagnoli: l’ha detto Di Marzio

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione contrattuale e del futuro del capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“L’attuale cifra percepita da Romagnoli non è concepita come plausibile per il futuro da parte della società. La dirigenza gli ha fatto una proposta più bassa, ma il giocatore, al momento, sarebbe libero di andare altrove. La Lazio sta parlando con il giocatore e tra un mese e mezzo potrebbe arrivare la firma con la nuova società. Per il momento, però, non ci sono state ancora firme”.